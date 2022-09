Highlights e gol Montenegro-Finlandia 0-2: Nations League 2022/23 (VIDEO) (Di lunedì 26 settembre 2022) Termina 0-2 la sfida tra Montenegro e Finlandia, valevole per la sesta giornata della League B di Nations League 2022/23. Match molto fisico, iniziato con ben sei cartellini, tra cui uno rosso, tra le fila dei padroni di casa. Ad aprire le marcature è Antman al 47esimo, è poi Kallman al 53esimo a firmare il raddoppio. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Termina 0-2 la sfida tra, valevole per la sesta giornata dellaB di/23. Match molto fisico, iniziato con ben sei cartellini, tra cui uno rosso, tra le fila dei padroni di casa. Ad aprire le marcature è Antman al 47esimo, è poi Kallman al 53esimo a firmare il raddoppio. SportFace.

SassuoloUS : Il primo gol in neroverde non si scorda mai… soprattutto se è un gran gol, arriva al 93º e ti fa vincere la partita… - NapoliCM : ???? Highlights Ungheria Italia 0-2: gol Raspadori e Dimarco | VIDEO ??? - FcInterNewsit : VIDEO - L'Inter Women piega per 2-0 la Samp, Bonetti e Chawinga in gol: gli highlights del match - OgreBlackWhite : Pare che abbiam massacrato la Turris... - sampdoria : ? | HIGHLIGHTS I gol e le azioni salienti di #SampInter, 4.a giornata della #SerieAFemminile TIM 2022/23. #SampdoriaWomen ????????? -