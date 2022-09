Highlights e gol Italia-Giappone 1-1 Under 21: amichevole 2022 (VIDEO) (Di lunedì 26 settembre 2022) Gli Highlights e le azioni salienti di Italia-Giappone Under 21, test amichevole in programma a Castel di Sangro. Gli azzurrini sbloccano il risultato con Lorenzo Colombo, ma subiscono la rete del pareggio di Fujio nella ripresa. Si chiude senza vittoria la finestra dedicata agli impegni della squadra di Paolo Nicolato, che ha riproposto il 3-5-2. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Glie le azioni salienti di21, testin programma a Castel di Sangro. Gli azzurrini sbloccano il risultato con Lorenzo Colombo, ma subiscono la rete del pareggio di Fujio nella ripresa. Si chiude senza vittoria la finestra dedicata agli impegni della squadra di Paolo Nicolato, che ha riproposto il 3-5-2. SportFace.

