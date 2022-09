Guenda Goria e Gaia Zorzi, guerra social: il motivo è pazzesco (Di lunedì 26 settembre 2022) . Incredibile scambia di messaggi tra l’ex gieffina e la sorella di Tommaso I reality svelano molto della personalità di chi partecipa, ma non tutto. Era successo anche nel Grande Fratello Vip 5, vinto da Tommaso Zorzi. Tra i suoi compagni di avventura c’era anche L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) . Incredibile scambia di messaggi tra l’ex gieffina e la sorella di Tommaso I reality svelano molto della personalità di chi partecipa, ma non tutto. Era successo anche nel Grande Fratello Vip 5, vinto da Tommaso. Tra i suoi compagni di avventura c’era anche L'articolo proviene da Inews24.it.

Livsxtini : Comunque Guenda Goria scandalosa da quando, convinta che avrebbe vinto al televoto contro Eligreg, non aveva prepar… - Gia_Uss90 : Guenda Goria ha raggiunto l'obiettivo della sua vita: andare ospite in un programma ?? #Pomeriggio5 #GfVip - reginaviperelia : guenda goria chissà cosa non farebbe pur di farsi un’ospitata da qualche parte a caso - franceschashtag : Guenda Goria non mi sembra che prendertela in quel modo con Gaia Zorzi sia molto femminista da parte tua però fai i… - Estreghetto : La sua ossessione per guenda goria -