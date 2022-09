Graziani | “Tra Napoli e Juventus | l’affare lo ha fatto chi ha preso Kim in difesa' '

(Di lunedì 26 settembre 2022) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Ciccio, allenatore, che ha rilasciato le seguenti dichirazioni: “È vero che ho perso una finale di Champions League, ma almeno l’ho giocata. Raspadori? È più una sottopunta anche perché i centravanti che vanno a battere i calci d’angolo non mi sono mai piaciuti. -afferma- Può fare il trequartista perché ha tecnica, velocità e intuito. Possiamo dire che ilha indovinato anche Raspadori. Io ero molto preoccupato e lo sono ancora perché siamo solo alla 7ª giornata. Dicevo che quello che hai perso era più importante di quello che è arrivato a parte Kvaratskhelia. Per ilche arrivavano Raspadori e Simeone dicevo che fossero alternative a quelli che giocano. Gli unici titolari erano Kim e Kvaratskhelia. Mi sono ...

dusanj3 : Sabato a Lecco al Festival internazionale Immagimondo dialogo tra Dušan Jelincic e Sepp Mall (scrittore altoatesino… - XXX00152440 : @AAngelo1994 De Kaeteleare ha la classe caro mio, roba da grandi giocatori, e chi della propria storia si vanta di… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @husky_tor: @erretti42 Meloni è fascista perché Berlusconi disse di aver sdoganato il fascismo .. e perché il suo partito è l’erede di u… - rosydelpopolo : - husky_tor : @erretti42 Meloni è fascista perché Berlusconi disse di aver sdoganato il fascismo .. e perché il suo partito è l’e… -

...nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Ciccio,... avevo delle perplessitàchi è andato via e chi è arrivato, ma questa squadra mi sta smentendo ...Il centravanti dell'Albenga sta però iniziando a dare fuoco alle polveri, come testimoniano in maniera plastica dal perfetto colpo di testa che ha permesso, insieme al gol di Thomas, di ...L'ex attaccante di Torino e Roma ha parlato ai microfoni di Radio Crc: 'Mi sono sbagliato e sarei felicissimo se il Napoli centrasse un traguardo storico'.Le parole dell'ex campione del mondo a Radio CRC: "Torino Gioca bene ma manca nella fase conclusiva. Potrebbe ambire ad un posto in Conference" ...