Grave episodio al GF Vip | “Dosa le parole!”: offende senza ritegno, riceve una lezione durissima [VIDEO] (Di lunedì 26 settembre 2022) Al GF Vip arrivano le prime offese: il litigio va oltre e la gieffina riceve una lezione dura, anche i telespettatori si schierano Sonia-Bruganelli (Twitter)Dentro la Casa del GF Vip continuano ad esserci dissapori tra i coinquilini. Il reality, si sa, non è sempre tutta realtà, ma al tempo stesso è uno show fatto da persone vere, costrette a convivere insieme: è chiaro che non sia facile mettere d’accordo tutti, se non impossibile. “Non hai capito? Allora sei acefala, per forza” ha dichiarato Antonella Fiordelisi andando ben oltre il consentito. Insulti del genere, infatti, di solito si pagano. Antonella è dai primi giorni che con il suo caratterino sta cercando di stuzzicare gli altri per provocare reazione, ma gli stessi gieffini cercano di starle alla larga. Anche Antonino Spinalbese le ha detto di aver capito la sua furbizia e di non voler ... Leggi su direttanews (Di lunedì 26 settembre 2022) Al GF Vip arrivano le prime offese: il litigio va oltre e la gieffinaunadura, anche i telespettatori si schierano Sonia-Bruganelli (Twitter)Dentro la Casa del GF Vip continuano ad esserci dissapori tra i coinquilini. Il reality, si sa, non è sempre tutta realtà, ma al tempo stesso è uno show fatto da persone vere, costrette a convivere insieme: è chiaro che non sia facile mettere d’accordo tutti, se non impossibile. “Non hai capito? Allora sei acefala, per forza” ha dichiarato Antonella Fiordelisi andando ben oltre il consentito. Insulti del genere, infatti, di solito si pagano. Antonella è dai primi giorni che con il suo caratterino sta cercando di stuzzicare gli altri per provocare reazione, ma gli stessi gieffini cercano di starle alla larga. Anche Antonino Spinalbese le ha detto di aver capito la sua furbizia e di non voler ...

