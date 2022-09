Grande Fratello Vip, Karina Cascella choc contro Elenoire Ferruzzi: “Solo perché trans pensa di poter fare ciò che vuole. Se fosse stata una qualunque le avrebbero dato della zoccol*” (Di lunedì 26 settembre 2022) Karina Cascella attraverso il suo profilo Instagram ha deciso di dire la sua su una delle concorrenti più chiacchierate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip: Elenoire Ferruzzi. Se siete appassionati del reality, sarete a conoscenza di quello che è successo negli ultimi giorni. Elenoire è convinta che il malumore di Luca Salatino non sia dovuto alla mancanza della fidanzata ma, al contrario, ad un’infatuazione che il ragazzo starebbe provando nei suoi confronti. Al contrario, l’ex tronista, ha da subito voluto precisare di aver vissuto tutto come uno scherzo e di non provare proprio nulla. Ferruzzi prontamente ha deciso di replicare a queste dichiarazioni: “Sono sicura di ciò che dico, tu mi cecavi con gli occhi. Tu hai visto la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022)attraverso il suo profilo Instagram ha deciso di dire la sua su una delle concorrenti più chiacchierate dell’ultima edizione delVip:. Se siete appassionati del reality, sarete a conoscenza di quello che è successo negli ultimi giorni.è convinta che il malumore di Luca Salatino non sia dovuto alla mancanzafidanzata ma, al contrario, ad un’infatuazione che il ragazzo starebbe provando nei suoi confronti. Al contrario, l’ex tronista, ha da subito voluto precisare di aver vissuto tutto come uno scherzo e di non provare proprio nulla.prontamente ha deciso di replicare a queste dichiarazioni: “Sono sicura di ciò che dico, tu mi cecavi con gli occhi. Tu hai visto la ...

