Grande Fratello Vip, ex gieffina dedica un tatuaggio a Manuel Vallicella (Di lunedì 26 settembre 2022) Il ricordo indelebile di Valentina Vignali, dedicato all'ex tronista di Uomini e Donne, Manuel Vallicella. Leggi su comingsoon (Di lunedì 26 settembre 2022) Il ricordo indelebile di Valentina Vignali,to all'ex tronista di Uomini e Donne,

emmabonino : Spadaccia è stato per me un fratello più grande e credo sia stato così per molti altri radicali. Con Marco Pannel… - GrandeFratello : Nelle scorse ore alcuni concorrenti di “Grande Fratello Vip” sono usciti momentaneamente dalla Casa per recarsi pre… - Adnkronos : 'Durante le #elezioni il popolo è sovrano ed è insindacabile. Ma le campagne elettorali stile 'Grande Fratello' a c… - Giusepp34637041 : RT @loca_stronza: Magari vedremo di Maio nelle casa del grande fratello. - alessiadaniele8 : RT @aleterla: Vabbè dai, tempo un'ora e la smetterete di scrivere tweet terrorizzati sulla destra al potere, che inizia il Grande Fratello… -