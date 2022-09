Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 26 settembre 2022: Elenoire e Luca, ospiti, news e cosa vedremo stasera (Di lunedì 26 settembre 2022) Una settimana esatta dal debutto del Grande Fratello Vip e già, nella casa più spiata di sempre, sono iniziate le prime discussioni. Quello che sembrava un cast felice e sorridente, già ha iniziato a dare i primi segni di ‘squilibrio’. C’è chi si dice stanco, chi ha iniziato a discutere animatamente e chi è scoppiato a piangere. Ma cosa succederà questa sera? Di cosa si parlerà? Alla conduzione, come sempre, Alfonso Signorini, che sarà affiancato dalle sue due opinioniste, Orietta Berti e Sonia Bruganelli. La furiosa lite tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi Questa sera, quasi sicuramente, si tornerà a parlare di Luca Salatino, chef, pugile ed ex tronista di Uomini e Donne, ed Elenoire Ferruzzi, uno dei protagonisti più amati di questa edizione. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 settembre 2022) Una settimana esatta dal debutto delVip e già, nella casa più spiata di sempre, sono iniziate le prime discussioni. Quello che sembrava un cast felice e sorridente, già ha iniziato a dare i primi segni di ‘squilibrio’. C’è chi si dice stanco, chi ha iniziato a discutere animatamente e chi è scoppiato a piangere. Masuccederà questa sera? Disi parlerà? Alla conduzione, come sempre, Alfonso Signorini, che sarà affiancato dalle sue due opinioniste, Orietta Berti e Sonia Bruganelli. La furiosa lite traSalatino edFerruzzi Questa sera, quasi sicuramente, si tornerà a parlare diSalatino, chef, pugile ed ex tronista di Uomini e Donne, edFerruzzi, uno dei protagonisti più amati di questa edizione. ...

