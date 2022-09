Grande Fratello Vip 7: anticipazioni della terza puntata, stasera su Canale 5 (Di lunedì 26 settembre 2022) stasera su Canale 5 alle 21:30 va in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 7: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo. Il Grande Fratello Vip 7 torna in onda stasera su Canale 5 alle 21:30. Siamo alla terza puntata del reality e già iniziano i primi screzi tra i concorrenti. Ma stasera alcuni vipponi dovranno vedersela con persone che vogliono confrontarsi con loro, qualcosa che hanno detto non è stata gradita da chi vive fuori dalla casa più spiata d'Italia. Oggi, 26 settembre, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, che anche in questa edizione avrà due appuntamenti ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 settembre 2022)su5 alle 21:30 va in onda ladelVip 7: ecco alcunedi quello che vedremo. IlVip 7 torna in ondasu5 alle 21:30. Siamo alladel reality e già iniziano i primi screzi tra i concorrenti. Maalcuni vipponi dovranno vedersela con persone che vogliono confrontarsi con loro, qualcosa che hanno detto non è stata gradita da chi vive fuori dalla casa più spiata d'Italia. Oggi, 26 settembre, va in onda una nuovadelVip, che anche in questa edizione avrà due appuntamenti ...

