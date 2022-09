(Di lunedì 26 settembre 2022)GPS per gli anni scolastici/23 e 2023/24: sono giorni molto importanti. Anche dopo la pubblicazione degli elenchi infatti gli Uffici Scolastici, con l'ausilio delle scuole polo lavorano alla valutazione delle domande, leggono i reclami prodotti dagli aspiranti, cercano di sistemare alcune posizioni in modo da consentire la produzione della domanda di supplenza con la posizione effettivamente spettante in base al punteggio. L'articolo .

orizzontescuola : GPS 2022/24: le graduatorie pubblicate, ripubblicate e rettifiche. AGGIORNATO con Milano - CAILigure : RT @escligure: Il 29 settembre avrà inizio il nuovo corso di Topografia ed Orientamento. Info sul sito sezionale - algonoalgoritmo : RT @inf_scuola: #gps2022 occorre rivedere le supplenze. L'#algoritmo ha fatto cilecca. - inf_scuola : #gps2022 occorre rivedere le supplenze. L'#algoritmo ha fatto cilecca. - scuolainforma : Rinuncia supplenza graduatoria istituto 2022/23: sono previste sanzioni per le GPS? -

Apple Watch Ultra+ Cellular, Cassa 49 mm in titanio con Alpine Loop arancione - Small Amazon ... c'è il primo problema: il microfono va a tratti 12 26 SettembreCome ha chiarito il ministero del lavoro nella Circolare del 20 settembrenumero 19, l'obbligo ... quali a puro titolo di esempio: tablet, dispositivi digitali e wearables,e geolocalizzatori, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...SHENZHEN, China, Sept. 26, 2022 /PRNewswire/ -- UROVO, the world's leading AIDC manufacturer, recently showcased its advanced hardware and software ...