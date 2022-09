Golf, PGA Tour: gli USA amministrano il cospicuo vantaggio aggiudicandosi la Presidents Cup (Di lunedì 26 settembre 2022) La squadra degli Stati Uniti completa l’opera aggiudicandosi la quattordicesima edizione della Presidents Cup con il punteggio finale di 17,5 a 12,5. Sul percorso par 71 del Quail Hollow Club di Charlotte (North Carolina, Stati Uniti) il team capitanato da Davis Love III amministra il cospicuo vantaggio maturato nelle prime tre giornate sul resto del mondo nell’ultima tornata in cui si sono disputati i match play singoli. Nonostante le strenua resistenza messa in piedi in primis dai Golfisti asiatici, la squadra guidata da Trevor Immelman si è dovuta arrendere, rimandando l’appuntamento con il successo che manca dal 1998. In apertura di giornata è arrivato l’acuto di Si Woo Kim (KOR) per 1UP sul padrone di casa Justin Thomas che aveva illuso il team world. Le vittorie di Jordan Spieth per 4&3 su ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) La squadra degli Stati Uniti completa l’operala quattordicesima edizione dellaCup con il punteggio finale di 17,5 a 12,5. Sul percorso par 71 del Quail Hollow Club di Charlotte (North Carolina, Stati Uniti) il team capitanato da Davis Love III amministra ilmaturato nelle prime tre giornate sul resto del mondo nell’ultima tornata in cui si sono disputati i match play singoli. Nonostante le strenua resistenza messa in piedi in primis daiisti asiatici, la squadra guidata da Trevor Immelman si è dovuta arrendere, rimandando l’appuntamento con il successo che manca dal 1998. In apertura di giornata è arrivato l’acuto di Si Woo Kim (KOR) per 1UP sul padrone di casa Justin Thomas che aveva illuso il team world. Le vittorie di Jordan Spieth per 4&3 su ...

