Gli Usa: “L’Italia è un alleato vitale, siamo ansiosi di lavorare con il nuovo Governo” (Di lunedì 26 settembre 2022) Washington – “Dopo le elezioni di ieri in Italia, siamo ansiosi di lavorare con il Governo italiano sui nostri obiettivi condivisi”. Lo scrive su Twitter il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, sottolineando che questi obiettivi sono “sostenere un’Ucraina libera e indipendente, rispettare i diritti umani e costruire un futuro economico sostenibile”. “L’Italia è un alleato vitale – conclude – una forte democrazia ed un apprezzato partner”. Anche la Francia rompe il silenzio. “Come vicini e amici, dobbiamo continuare a lavorare insieme” si legge in una nota dell’Eliseo dopo il risultato delle elezioni italiane vinte da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. “E’ all’interno dell’Europa che supereremo le nostre sfide comuni”. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 26 settembre 2022) Washington – “Dopo le elezioni di ieri in Italia,dicon ilitaliano sui nostri obiettivi condivisi”. Lo scrive su Twitter il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, sottolineando che questi obiettivi sono “sostenere un’Ucraina libera e indipendente, rispettare i diritti umani e costruire un futuro economico sostenibile”. “è un– conclude – una forte democrazia ed un apprezzato partner”. Anche la Francia rompe il silenzio. “Come vicini e amici, dobbiamo continuare ainsieme” si legge in una nota dell’Eliseo dopo il risultato delle elezioni italiane vinte da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. “E’ all’interno dell’Europa che supereremo le nostre sfide comuni”. (fonte Adnkronos)

