Gli Usa battezzano col sorriso l’Italia della Meloni: “Siamo ansiosi di lavorare insieme” (Di lunedì 26 settembre 2022) Perplessità, dubbi, paure, veti, ansie? Solo un’ansia, quella di “lavorare insieme“. L’accoglienza statunitense al futuro governo Meloni non è esattamente quella che il centrosinistra aveva ipotizzato, con la complicità di qualche giornale italiano e stranieri e con lo sventolamento di dossier fake sui rapporti con la Russia. Tutto falso, come l’ostilità di Washington, anzi. Gli Usa battezzano il governo Meloni con un tweet di Blinken Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, oggi ha salutato col sorriso e senza alcuna diffidenza la vittoria della leader di FdI: “Dopo le elezioni di ieri in Italia, Siamo ansiosi di lavorare con il governo italiano sui nostri obiettivi condivisi”, ha scritto su Twitter Blinken, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 settembre 2022) Perplessità, dubbi, paure, veti, ansie? Solo un’ansia, quella di ““. L’accoglienza statunitense al futuro governonon è esattamente quella che il centrosinistra aveva ipotizzato, con la complicità di qualche giornale italiano e stranieri e con lo sventolamento di dossier fake sui rapporti con la Russia. Tutto falso, come l’ostilità di Washington, anzi. Gli Usail governocon un tweet di Blinken Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, oggi ha salutato cole senza alcuna diffidenza la vittorialeader di FdI: “Dopo le elezioni di ieri in Italia,dicon il governo italiano sui nostri obiettivi condivisi”, ha scritto su Twitter Blinken, ...

