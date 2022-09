Gli studenti protestano contro il risultato delle elezioni: a Milano occupato il liceo Manzoni. “Fase politica pericolosa e repressiva” (Di lunedì 26 settembre 2022) Per protestare contro il risultato delle elezioni e contro il futuro governo a guida Fratelli d’Italia, gli studenti del liceo classico Manzoni di Milano hanno deciso di occupare l’istituto. Dopo aver organizzato un picchetto all’ingresso, gli studenti sono ora riuniti in palestra in assemblea per discutere dell’occupazione. La scuola dove ha studiato Matteo Salvini si ribella contro la vittoria della sua coalizione di centrodestra. Oltre ai risultati delle urne, gli studenti protestano contro l’alternanza scuola-lavoro. La morte di Giuliano De Seta, lo studente schiacciato da una lastra di ferro durante uno stage il 16 di settembre, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Per protestareilil futuro governo a guida Fratelli d’Italia, glidelclassicodihanno deciso di occupare l’istituto. Dopo aver organizzato un picchetto all’ingresso, glisono ora riuniti in palestra in assemblea per discutere dell’occupazione. La scuola dove ha studiato Matteo Salvini si ribellala vittoria della sua coalizione di centrodestra. Oltre ai risultatiurne, glil’alternanza scuola-lavoro. La morte di Giuliano De Seta, lo studente schiacciato da una lastra di ferro durante uno stage il 16 di settembre, ...

