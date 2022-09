Gli Stati Uniti: “Siamo ansiosi di lavorare con il nuovo governo, l’Italia è per noi un alleato vitale” (Di lunedì 26 settembre 2022) “l’Italia è un alleato vitale, una forte democrazia ed un apprezzato partner“. A dispetto di Letta, che per tutta la campagna elettorale non ha fatto altro che ‘denunciare la paura’ per il futuro dell’Italia, da parte nostri storici alleati qualora avesse vinto il centrodestra, poco fa dagli Stati Uniti è invece giunto un ‘amichevole incoraggiamento’. Gli Stati Uniti: “Dopo le elezioni di ieri in Italia, Siamo ansiosi di lavorare con il governo italiano sui nostri obiettivi condivisi” Nello specifico è stato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken (quindi non un ‘pizza e fichi’ qualunque!), a twittare: “Dopo le elezioni di ieri in Italia, Siamo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 settembre 2022) “è un, una forte democrazia ed un apprezzato partner“. A dispetto di Letta, che per tutta la campagna elettorale non ha fatto altro che ‘denunciare la paura’ per il futuro del, da parte nostri storici alleati qualora avesse vinto il centrodestra, poco fa dagliè invece giunto un ‘amichevole incoraggiamento’. Gli: “Dopo le elezioni di ieri in Italia,dicon ilitaliano sui nostri obiettivi condivisi” Nello specifico è stato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken (quindi non un ‘pizza e fichi’ qualunque!), a twittare: “Dopo le elezioni di ieri in Italia,...

