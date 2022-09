Gli ascolti della domenica: Maria de Filippi e Silvia Toffanin volano su Canale 5 (Di lunedì 26 settembre 2022) Per il momento possiamo dire che non c’è sfida alla domenica. Mara Venier fa il suo con una nuova edizione di domenica IN non troppo dissimile da quelle delle passate annate ( dopo la prima puntata, è già scomparsa la parte dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne per fare spazio ad altro). Maria de Filippi e Silvia Toffanin, come evidenziano i dati di ascolto del pomeriggio di ieri, 25 settembre 2022, giocano in un altro campionato ( almeno per ora). Amici 22 vola con quasi 3 milioni di spettatori e, share a parte, ricordiamo che questo dato è fondamentale perchè ci fa capire quanti spettatori si incollino realmente davanti alla tv per seguire un programma ( nello stesso momento, quasi 700 mila spettatori in più rispetto a Rai 1). E Verissimo tiene botta. Se infatti lo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 settembre 2022) Per il momento possiamo dire che non c’è sfida alla. Mara Venier fa il suo con una nuova edizione diIN non troppo dissimile da quelle delle passate annate ( dopo la prima puntata, è già scomparsa la parte dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne per fare spazio ad altro).de, come evidenziano i dati di ascolto del pomeriggio di ieri, 25 settembre 2022, giocano in un altro campionato ( almeno per ora). Amici 22 vola con quasi 3 milioni di spettatori e, share a parte, ricordiamo che questo dato è fondamentale perchè ci fa capire quanti spettatori si incollino realmente davanti alla tv per seguire un programma ( nello stesso momento, quasi 700 mila spettatori in più rispetto a Rai 1). E Verissimo tiene botta. Se infatti lo ...

