Gli amici europei di Meloni festeggiano, ma il Ppe si spacca (Di lunedì 26 settembre 2022) Bruxelles. La vittoria di Giorgia Meloni in Italia potrebbe non costituire un sisma per l’Unione europea, ma è di conforto per i partiti della destra nazionalista e d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 26 settembre 2022) Bruxelles. La vittoria di Giorgiain Italia potrebbe non costituire un sisma per l’Unione europea, ma è di conforto per i partiti della destra nazionalista e d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

matteosalvinimi : In tantissimi mi state scrivendo che avete già votato: GRAZIE! Col sorriso e idee chiare, la voglia di proteggere l… - rulajebreal : L’avvocato di Trump sotto indagine con l’accusa di aver svolto un ruolo durante il golpe dei suprematisti & per l’a… - enpaonlus : Carne di coniglio: in Italia si mangia sempre meno. Effetto della sempre maggiore diffusione dei conigli quali anim… - Ettorelmt : Dedicato di cuore a tutti gli 'amici' di sinistra che avevano la bava alla bocca pensando che Renzi rimanesse fuori… - RockOthers : Haunting the Chapel e Live Undead, l'ultimo dei quali è stato registrato in studio davanti a 50 dei loro più cari a… -