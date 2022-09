Giove vicinissimo alla Terra: ecco come e quando vederlo. Non succedeva da 59 anni (Di lunedì 26 settembre 2022) Oggi , 26 settembre 2022, Giove raggiungerà la distanza più vicina dalla Terra degli ultimi 59 anni , garantendoci un punto di osservazione eccezionale per vederlo in tutta la sua interezza . Per ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 settembre 2022) Oggi , 26 settembre 2022,raggiungerà la distanza più vicina ddegli ultimi 59, garantendoci un punto di osservazione eccezionale perin tutta la sua interezza . Per ...

vittoriaminuz : Sta sera Giove sarà vicinissimo alla terra (cosa che non succedeva da 70 anni e non capiteràpiùper altri 110 anni)… - CafeNerd_it : Domani Giove vicinissimo alla Terra: non accadeva da 70 anni. Scopri come vederlo! - CafeNerd_it : Tra il 25 settembre e il 26 settembre Giove sarà vicinissimo alla Terra: non perdertelo - ideatech_it : Giove vicinissimo alla Terra, ecco quando accadrà l'evento -