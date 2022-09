Giovanni Ciacci difende Gemma Galgani al GF Vip 7: “È bullizzata” (Di lunedì 26 settembre 2022) Lo scorso giovedì, Giovanni Ciacci si è unito ai concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. La sua presenza è stata accolta con grande entusiasmo, sia dal pubblico a casa che dai suoi compagni di avventura. Negli ultimi, però, è successo qualcosa che ha fatto molto discutere. Durante una normale conversazione, è stata chiamata in causa Tina Cipollari. Lo stylist ha pronunciato delle parole molto dure nei suoi confronti. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, Giovanni Giacci chiama in causa Tina Cipollari: “Sono dalla parte di Gemma” I concorrenti del Grande Fratello Vip 7 sono costretti a trascorrere insieme tutte le ore della giornata. Nonostante la presenza costante delle telecamere, è facile lasciarsi andare a confessioni ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 26 settembre 2022) Lo scorso giovedì,si è unito ai concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. La sua presenza è stata accolta con grande entusiasmo, sia dal pubblico a casa che dai suoi compagni di avventura. Negli ultimi, però, è successo qualcosa che ha fatto molto discutere. Durante una normale conversazione, è stata chiamata in causa Tina Cipollari. Lo stylist ha pronunciato delle parole molto dure nei suoi confronti. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,Giacci chiama in causa Tina Cipollari: “Sono dalla parte di” I concorrenti del Grande Fratello Vip 7 sono costretti a trascorrere insieme tutte le ore della giornata. Nonostante la presenza costante delle telecamere, è facile lasciarsi andare a confessioni ...

