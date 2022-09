(Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ha avuto una discussione con un suoper, poi si allontanato. Ma dopo qualche ora è stato rintracciato dalla polizia e: ora deve rispondere di lesioni aggravate. Alla centrale operativa è giunta una segnalazione di una persona ferita da arma da taglio, in piazza Carlo III, a Napoli. I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto personale del 118 che trasportava il ferito presso l’Ospedale Vecchio Pellegrini dove, poco dopo, è giunta in ausilio una pattuglia del Commissariato Montecalvario. Gli agenti hanno accertato che ilaveva avuto una discussione percon un altro ragazzo, il quale lo aveva colpito con un coltello per poi allontanarsi a bordo di un’auto. I poliziotti, ...

PeriferiamoNews : Piazza Carlo III, accoltella un giovane: 20enne denunciato - cronachecampane : Napoli, accoltella un giovane in piazza Carlo III: denunciato #Napoli #piazzacarloIII #succedeoggi -

Agenzia ANSA

Ilè stato trasferito al momento in una comunità terapeutica in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.Ma questo non è tutto perché si dà il caso che laattrice sarà una delle protagoniste del documentario Rai dedicato proprio alla grande Sophia Loren. Ex sarta Sophia Lorenmarito: ... Giovane accoltella coetaneo per futili motivi, denunciato Ha avuto una discussione con un suo coetaneo per futili motivi, poi si allontanato. Ma dopo qualche ora è stato rintracciato dalla polizia e denunciato: ora deve rispondere di lesioni aggravate. (ANSA ...Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in piazza Carlo III per la segnalazi ...