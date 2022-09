"Giorgia post-fascista? Baggianate". Le parole della madre della Meloni (Di lunedì 26 settembre 2022) La signora Anna Paratore, madre di Giorgia Meloni, ha commentato la storica vittoria di sua figlia alle elezioni politiche 2022 Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 settembre 2022) La signora Anna Paratore,di, ha commentato la storica vittoria di sua figlia alle elezioni politiche 2022

SoniaLaVera : RT @ChanceGardiner: Steve Bannon su GETTR ha fatto una serie di post a sostegno di Giorgia Meloni - Italianoqualun1 : @UmbertoDe_Marco Basta questo post per capire di quale miserabile, squallida, malvagia Umanità sia fatta la base el… - misiagentiles : RT @Adnkronos: #Elezioni2022, il punto del Nyt: 'Giorgia #Meloni è la prima donna a ricoprire la carica di premier' in Italia e la prima ad… - ParliamoDiNews : Ferilli e Damiano David su Giorgia Meloni: gli affondi post elezioni #26Settembre #News #DamianoDavid #Maneskin… - Dania : Adoro famoso settimanale femminile che, per fare engagement, chiude ogni post IG con 'Cosa ne pensate?': Giorgia Me… -