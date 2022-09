Giorgia Meloni vince le elezioni, brutto colpo per le vip italiane: chi si era schierato contro di lei (Di lunedì 26 settembre 2022) Vip contro Giorgia Meloni. La vittoria alle elezioni della leader di Fratelli d’Italia è stata un brutto colpo per alcune vip italiane. Come sostiene Andrea Indini sul Giornale, è stata una vera e propria “tranvata”. Molte si sono esposte pubblicamente nei suoi confronti, ma a nulla è valso. La Meloni ha vinto le elezioni e governerà il paese. Insieme a lei ci saranno le altre forze di centrodestra, Forza Italia e Lega. (Continua…) LEGGI ANCHE: Giorgia Meloni, cosa cambia con lei al Governo: dal Reddito di Cittadinanza alle pensioni I risultati delle elezioni Ieri, domenica 25 settembre 2022, gli italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere il nuovo governo. Ha regnato ... Leggi su tvzap (Di lunedì 26 settembre 2022) Vip. La vittoria alledella leader di Fratelli d’Italia è stata unper alcune vip. Come sostiene Andrea Indini sul Giornale, è stata una vera e propria “tranvata”. Molte si sono esposte pubblicamente nei suoi confronti, ma a nulla è valso. Laha vinto lee governerà il paese. Insieme a lei ci saranno le altre forze di centrodestra, Forza Italia e Lega. (Continua…) LEGGI ANCHE:, cosa cambia con lei al Governo: dal Reddito di Cittadinanza alle pensioni I risultati delleIeri, domenica 25 settembre 2022, gli italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere il nuovo governo. Ha regnato ...

