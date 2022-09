Giorgia Meloni, tutto il mondo ne parla: per i giornali stranieri è già la futura Premier (Di lunedì 26 settembre 2022) Le urne si sono chiuse da pochi minuti ed ecco che già, sui tabloid stranieri, il volto della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni appariva su tantissimi tabloid stranieri. Dall’Inghilterra alla Spagna, dalla Francia alla Germania, ovunque i giornali hanno trattato la notizia delle elezioni politiche in Italia, con l’esito che vede trionfare il Centrodestra e, in particolare, il partito di Giorgia Meloni. La prima a dare la notizia fuori dai confini nazionali è la BBC, con un tweet lanciato pochi minuti dopo le 23:00. “Giorgia Meloni, di estrema destra, pronta a vincere le elezioni italiane ed è in procinto di diventare la prima donna Premier secondo gli exit poll”. Far-right Giorgia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 settembre 2022) Le urne si sono chiuse da pochi minuti ed ecco che già, sui tabloid, il volto della leader di Fratelli d’Italiaappariva su tantissimi tabloid. Dall’Inghilterra alla Spagna, dalla Francia alla Germania, ovunque ihanno trattato la notizia delle elezioni politiche in Italia, con l’esito che vede trionfare il Centrodestra e, in particolare, il partito di. La prima a dare la notizia fuori dai confini nazionali è la BBC, con un tweet lanciato pochi minuti dopo le 23:00. “, di estrema destra, pronta a vincere le elezioni italiane ed è in procinto di diventare la prima donnasecondo gli exit poll”. Far-right...

