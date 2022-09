Giorgia Meloni stravince le elezioni | ma riuscirà a governare?

(Di lunedì 26 settembre 2022)è la vincitrice di queste, con uno straordinario 26%. Risultato di dieci anni di dura opposizione al governo di turno, da quando cioè ha fondato Fratelli d’Italia come erede di Alleanza Nazionale e della destra sociale in generale. Alimentando la fiamma tricolore del vecchio Msi, allora solo una fiammella al 3 percento. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

ilDjuDjudiGonzi : RT @aronscigarette: giorgia meloni che ringrazia l’italia no amo devi ringraziare i fasci perché io italiano si ma fascista col cazzo - FrancescoRoti : RT @Marco_Rizzo: Spero prima o poi qualcuno chieda a Giorgia Meloni chi sono queste “persone che non ci sono più ma meritavano di vedere qu… - Federic88640622 : RT @aquiIoni: Giorgia Meloni ha definito l’anoressia, l’obesità e l’omosessualità delle devianze. Ecco chi avete votato. Siete ottusi, igno… - agst1977 : RT @sbonaccini: L'affermazione della destra è chiara. Complimenti a Giorgia Meloni. - grande_libre_36 : RT @FratellidItalia: ?? Uno straordinario risultato di Giorgia #Meloni e di #FratellidItalia Grazie, Italia ???? #ElezioniPolitiche2022 https… -

A parlare è Luca Bottura in collegamento con Federico Monga, vicedirettore La Stampa, con cui commenta i primi risultati delle votazioni politiche che vedono favoritie Fratelli d'...Sono queste, in poche parole, le due direttive delle reazioni politiche internazionali al risultato delle elezioni italiane che designanocome futura premier del Governo italiano. Le ...Al Senato la coalizione di centrodestra prende almeno 114 seggi, portando a casa la certezza di governare in piena autonomia.Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...