Giorgia Meloni prima donna premier in Italia: cosa significa per il movimento femminista? (Di lunedì 26 settembre 2022) Life&People.it Le elezioni politiche di ieri 25 settembre verranno ricordate per sempre come un momento di svolta per la politica del nostro Paese. Dopo 76 anni di storia repubblicana, l’Italia ha la sua prima donna premier. Salendo sul carro dei vincitori, Giorgia Meloni, carismatica leader di Fratelli d’Italia, è riuscita in un’impresa che nessun altro membro del gentil sesso nostrano, prima di lei, era riuscita a compiere. Si tratta di un risultato oggettivo, che va oltre alle preferenze, alla destra o alla sinistra. Alla luce dei risultati elettorali, indubbi, c’è però chi contesta il fatto che la presenza di una donna a capo del Governo Italiano possa in qualche modo rappresentare un traguardo per il genere ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 26 settembre 2022) Life&People.it Le elezioni politiche di ieri 25 settembre verranno ricordate per sempre come un momento di svolta per la politica del nostro Paese. Dopo 76 anni di storia repubblicana, l’ha la sua. Salendo sul carro dei vincitori,, carismatica leader di Fratelli d’, è riuscita in un’impresa che nessun altro membro del gentil sesso nostrano,di lei, era riuscita a compiere. Si tratta di un risultato oggettivo, che va oltre alle preferenze, alla destra o alla sinistra. Alla luce dei risultati elettorali, indubbi, c’è però chi contesta il fatto che la presenza di unaa capo del Governono possa in qualche modo rappresentare un traguardo per il genere ...

ElleWoods2003 : RT @lattealplutonio: Ilaria Cucchi per 13 anni ha lottato, ma lottato per davvero però, ed è riuscita a far avere giustizia al fratello ucc… - bravexftdt_ : RT @amaricord: Giorgia Meloni è la prima donna che odia le donne a diventare presidente del consiglio - ninadeitzii : RT @aronscigarette: giorgia meloni che ringrazia l’italia no amo devi ringraziare i fasci perché io italiano si ma fascista col cazzo - martuccibs89 : RT @aquiIoni: Giorgia Meloni ha definito l’anoressia, l’obesità e l’omosessualità delle devianze. Ecco chi avete votato. Siete ottusi, igno… - snowflakes_giu : RT @aquiIoni: Giorgia Meloni ha definito l’anoressia, l’obesità e l’omosessualità delle devianze. Ecco chi avete votato. Siete ottusi, igno… -