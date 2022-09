Giorgia Meloni, parla la mamma Anna: ‘Sono felice, spero tolga subito il reddito di cittadinanza’ (Di lunedì 26 settembre 2022) Giorgia Meloni vince le elezioni. Dopo il messaggio della sorella AriAnna, arrivano le dichiarazioni della mamma Anna Paratore. Grande soddisfazione nella famiglia romana per il risultato ottenuto da Giorgia alle urne. La madre di Giorgia Meloni: “Non festeggeremo, ora deve lavorare” La madre Anna Paratore dice essere “baggianate” i titoli dei giornali esteri che parlano di un pericolo neofascista alle porte: “Quando leggevo i titoli del giornali stranieri sul pericolo neofascista ero stupita, mai letto così tante baggianate. Sono molto felice per questo traguardo, come ogni madre che vede i propri figli raggiungere traguardi per cui hanno lottato”, ha confessato in un’intervista rilasciata a La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 settembre 2022)vince le elezioni. Dopo il messaggio della sorella Ari, arrivano le dichiarazioni dellaParatore. Grande soddisfazione nella famiglia romana per il risultato ottenuto daalle urne. La madre di: “Non festeggeremo, ora deve lavorare” La madreParatore dice essere “baggianate” i titoli dei giornali esteri cheno di un pericolo neofascista alle porte: “Quando leggevo i titoli del giornali stranieri sul pericolo neofascista ero stupita, mai letto così tante baggianate. Sono moltoper questo traguardo, come ogni madre che vede i propri figli raggiungere traguardi per cui hanno lottato”, ha confessato in un’intervista rilasciata a La ...

