Giorgia Meloni, la dedica della sorella Arianna: «Se solo sapessero l'ansia…» (Di lunedì 26 settembre 2022) Su Facebook le parole di Arianna Meloni, una delle persone più vicine alla leader Fratelli d'Italia, che ripercorre con affetto e tenerezza i timori più intimi della Presidente del Consiglio in pectore Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 settembre 2022) Su Facebook le parole di, una delle persone più vicine alla leader Fratelli d'Italia, che ripercorre con affetto e tenerezza i timori più intimiPresidente del Consiglio in pectore

mr_mainagioia : RT @amaricord: Giorgia Meloni è la prima donna che odia le donne a diventare presidente del consiglio - Job0970 : RT @EsercitoCrucian: Dal 2008, anni 14, non avevamo un premier e un governo uscito dalle elezioni. Onore a a Giorgia, lo ha meritato. #me… - teeramissoo : RT @lattealplutonio: Ilaria Cucchi per 13 anni ha lottato, ma lottato per davvero però, ed è riuscita a far avere giustizia al fratello ucc… - CamillaG94_ : RT @amaricord: Giorgia Meloni è la prima donna che odia le donne a diventare presidente del consiglio - melannachi_ : RT @amaricord: Giorgia Meloni è la prima donna che odia le donne a diventare presidente del consiglio -