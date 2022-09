Giorgia Meloni ha vinto le elezioni. FdI è il primo partito, staccato il Pd. Tonfo della Lega (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Il centrodestra, trainato da Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, vince le elezioni politiche 2022 e si prepara a governare l'Italia. Complessivamente la coalizione composta da FdI, Lega, Fi e Noi moderati raggiunge il 44,5% dei voti, sette punti in più rispetto al 37,5% del 2018. Vince nella stragrande maggioranza dei collegi uninominali di Camera e Senato. Il centrosinistra, composto da Pd, Alleanza Verdi Sinistra, +Europa, Impegno civico, si ferma al 26,2%, sostanzialmente stabile rispetto al 2018 quando il centrosinistra e Leu ebbero complessivamente il 25,7%. Sono pochi i collegi uninominali dove prevale il centrosinistra, anche in regioni come l'Emilia Romagna e la Toscana. Il Movimento 5 Stelle, correndo da solo, ottiene il 15,2% dei voti e vince a sorpresa in oltre dieci collegi uninominali del sud, ... Leggi su agi (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Il centrodestra, trainato dae Fratelli d'Italia, vince lepolitiche 2022 e si prepara a governare l'Italia. Complessivamente la coalizione composta da FdI,, Fi e Noi moderati raggiunge il 44,5% dei voti, sette punti in più rispetto al 37,5% del 2018. Vince nella stragrande maggioranza dei collegi uninominali di Camera e Senato. Il centrosinistra, composto da Pd, Alleanza Verdi Sinistra, +Europa, Impegno civico, si ferma al 26,2%, sostanzialmente stabile rispetto al 2018 quando il centrosinistra e Leu ebbero complessivamente il 25,7%. Sono pochi i collegi uninominali dove prevale il centrosinistra, anche in regioni come l'Emilia Romagna e la Toscana. Il Movimento 5 Stelle, correndo da solo, ottiene il 15,2% dei voti e vince a sorpresa in oltre dieci collegi uninominali del sud, ...

tudifrudi : La mattina in cui Giorgia Meloni vinse le elezioni io ero bloccata su un treno pagato 80 euro (con il 70% di sconto… - patripatty5 : RT @Giorgiolaporta: Enrico #Letta ha telefonato a Giorgia #Meloni per congratularsi? E' una cosa che si fa in tutte le democrazie occidenta… - LaMulaFurlana : RT @lercionotizie: #ultimora Giorgia Meloni rassicura: 'Domani sarà un normalissimo Lvnedì' - 1950milu : RT @AlbertoLetizia2: La giornata inizia nel peggiore dei modi con Le Pen e Orban che si complimentano con Giorgia Meloni. - iamjohnlan : Giorgia Meloni che passerà il governo a cercare di evitare di essere sanzionata dall’Europa sui diritti civili -