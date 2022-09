Giorgia Meloni dopo la vittoria | “E’ il tempo della resposabilità Governeremo per tutti” Berlusconi verso la presidenza del Senato

(Di lunedì 26 settembre 2022) Molto contenta, ma capace di controllare l'entusiasmo,rassicura subito Italia ed Europa: "Se saremo chiamati a governare la Nazione lo faremo per, per unire un popolo esaltando ciò che unisce piuttosto che ciò che divide, ridando agli italiani l'orgoglio di sventolare il Tricolore" L'articolo proviene da Firenze Post.

mercedestesouro : RT @FratellidItalia: ?? Uno straordinario risultato di Giorgia #Meloni e di #FratellidItalia Grazie, Italia ???? #ElezioniPolitiche2022 https… - lucihwar : RT @xattorneyx: La salita di Giorgia Meloni al governo è la dimostrazione che la storia si ripete e che l'uomo dalla storia non impara un c… - giorgimongi : RT @aronscigarette: giorgia meloni che ringrazia l’italia no amo devi ringraziare i fasci perché io italiano si ma fascista col cazzo - blusewillis1 : RT @AlbertoLetizia2: La giornata inizia nel peggiore dei modi con Le Pen e Orban che si complimentano con Giorgia Meloni. - Jack_Londdon : RT @FratellidItalia: ?? Uno straordinario risultato di Giorgia #Meloni e di #FratellidItalia Grazie, Italia ???? #ElezioniPolitiche2022 https… -

... intervenuto ai microfoni della trasmissione 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus, ha commentato l'esito delle elezioni politiche del 25 settembre: 'Scontato il risultato di, ...Bravo ae Matteo Salvini per aver resistito alle minacce di un'Unione Europea antidemocratica e arrogante nell'ottenere questa grande vittoria!'. Disfatta Capitale per Bonino: perde a ...Fratelli d'Italia è il primo partito (26%). Lega in calo mentre tiene FI ma entrambe si fermano sotto al 10%. Dall'altra parte, Pd sotto al 20; M5S al 15. Il comizio nella notte: «È il tempo della res ...Netto il distacco del partito di Giorgia Meloni al 26% rispetto a Lega e Forza Italia, entrambi sotto la soglia del 10%. “Oggi abbiamo scritto la storia. Questa vittoria è dedicata a tutti i militanti ...