Giorgia Meloni: da 'lazialissima' a romanista, ma sempre anti-juventina (Di lunedì 26 settembre 2022) Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia trionfano alle elezioni politiche, candidandosi ora alla guida del governo del Paese. Riproponiamo un... Leggi su calciomercato (Di lunedì 26 settembre 2022)e Fratelli d'Italia trionfano alle elezioni politiche, candidandosi ora alla guida del governo del Paese. Riproponiamo un...

fallimento_0 : RT @_W0ND3RL4ND_: rt to scared Giorgia meloni - louiscuorno : RT @nanak0robiyaoki: E comunque Giorgia Meloni non mi rappresenterà mai, in nessun modo, soprattutto come donna. - zazoomblog : “Avete votato la merda che siete”: Renato Zero commenta così la vittoria di Giorgia Meloni - #“Avete #votato… - EugeneAndHisAxe : RT @LiveSpinoza: Giorgia Meloni sarà la prima donna a governare l'Italia. Se escludiamo la Merkel. [shotinthedark] - chanzxwife : RT @stefwithongie: Non ha vinto Giorgia Meloni, ha vinto l’odio. -