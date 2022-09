Giorgia Meloni: cronaca di una vittoria “annunciata” (Di lunedì 26 settembre 2022) “Io sono Giorgia” La Meloni trascina l’Italia a destra. Le elezioni sotterrano gli altri partiti. Bene Letta e rimonta di Conte. Alba di scrutinio, una nottata dura per i presidenti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 26 settembre 2022) “Io sono” Latrascina l’Italia a destra. Le elezioni sotterrano gli altri partiti. Bene Letta e rimonta di Conte. Alba di scrutinio, una nottata dura per i presidenti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

giuliaxstrong : RT @aquiIoni: Giorgia Meloni ha definito l’anoressia, l’obesità e l’omosessualità delle devianze. Ecco chi avete votato. Siete ottusi, igno… - mattiamilano105 : RT @wallsmeb: la triste verità è che Giorgia Meloni non ha vinto perchè volevate per la prima volta una donna premier ma perchè volevate un… - La7tv : #elezionipolitiche2022 Il tweet di congratulazioni di Marine Le Pen, leader della destra nazionalista francese, a… - loujs94 : RT @wallsmeb: la triste verità è che Giorgia Meloni non ha vinto perchè volevate per la prima volta una donna premier ma perchè volevate un… - Rainbowalway : RT @steakypeaky: ve lo traduco 'Giorgia Meloni sta per diventare la prima donna primo ministro del paese e il primo leader del governo di… -