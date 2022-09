Ginevra Lamborghini ha un fidanzato “misterioso” | non è single

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 26 settembre 2022) A quanto pareha un! Fuori dalla casa del GF Vip ci sarebbe un ragazzo ad attenderla: di lui non si ha alcuna informazione, se non che sia nato a Bologna. Non sappiamo dove i due si siano conosciuti e da quanto tempo vada avanti la loro relazione; al pubblico del reality, però, non è sfuggito un dettaglio:, nella clip di presentazione, ha specificato di entrare nella casa comee di essere pronta a trovare l’amore nel lussuoso loft di Cinecittà Parlando con alcuni coinquilini la bellaha ammesso di aver incontrato un uomo da poco tempo. Non lo ha definito propriamente il suoma ha raccontato che, nonostante si siano visti poche volte, ci sia una grande chimica tra loro. Questo ha “stroncato” sul ...