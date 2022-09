GF Vip, scherzo a Charlie Gnocchi finisce male: volano stracci (Di lunedì 26 settembre 2022) In queste ore, all'interno della casa del GF Vip gli animi sono stati piuttosto infuocati. Ad animare non poco la situazione sono stati Edoardo Donnamaria e Nikita Pelizon, i quali hanno deciso di movimentare il clima attraverso uno scherzo a Charlie Gnocchi. Lo speaker radiofonico stava riposando quando, improvvisamente, sono sopraggiunti i due «malintenzionati». Nikita ha avuto la brillante idea di posizionare della cipolla sul cuscino e nel letto in cui stava riposando Charlie. Grazie alla complicità di Edoardo, la giovane è riuscita nel suo intento e, dopo aver compiuto il misfatto, i due sono usciti silenziosamente dalla camera. Nel giro di pochi secondo Gnocchi si è svegliato, disturbato dall'odore nauseante delle cipolle. La sua reazione è stata inattesa. Lo scherzo a ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 26 settembre 2022) In queste ore, all'interno della casa del GF Vip gli animi sono stati piuttosto infuocati. Ad animare non poco la situazione sono stati Edoardo Donnamaria e Nikita Pelizon, i quali hanno deciso di movimentare il clima attraverso uno. Lo speaker radiofonico stava riposando quando, improvvisamente, sono sopraggiunti i due «malintenzionati». Nikita ha avuto la brillante idea di posizionare della cipolla sul cuscino e nel letto in cui stava riposando. Grazie alla complicità di Edoardo, la giovane è riuscita nel suo intento e, dopo aver compiuto il misfatto, i due sono usciti silenziosamente dalla camera. Nel giro di pochi secondosi è svegliato, disturbato dall'odore nauseante delle cipolle. La sua reazione è stata inattesa. Loa ...

