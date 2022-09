GF Vip, perchè Patrizia Rossetti e Alberto non sono ancora rientrati? La polemica dopo le votazioni relative al COVID (Di lunedì 26 settembre 2022) Molti telespettatori del GF Vip 7 hanno notato che ci sono un paio di concorrenti che non si vedono più nella casa: Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis. Ma dove sono mai andati a finire? Perché mai non sono in casa? LEGGI ANCHE :– GF vip, Elenoire Ferruzzi racconta il suo dramma legato al COVID: ’40 kg persi in 4 mesi di coma’ Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis fuori dalla casa del GF Vip: i due sono andati a votare fuori Roma Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In occasione della tornata elettorale del 25 settembre 2022, diversi concorrenti del GF Vip hanno deciso di andare a votare. Molti di loro, residenti a Roma, sono subito rientrati in gioco, ... Leggi su funweek (Di lunedì 26 settembre 2022) Molti telespettatori del GF Vip 7 hanno notato che ciun paio di concorrenti che non si vedono più nella casa:De Pisis. Ma dovemai andati a finire? Perché mai nonin casa? LEGGI ANCHE :– GF vip, Elenoire Ferruzzi racconta il suo dramma legato al: ’40 kg persi in 4 mesi di coma’De Pisis fuori dalla casa del GF Vip: i dueandati a votare fuori Roma Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In occasione della tornata elettorale del 25 settembre 2022, diversi concorrenti del GF Vip hanno deciso di andare a votare. Molti di loro, residenti a Roma,subitoin gioco, ...

