GF Vip | Antonino Spinalbese parla di Santiago | scatta la censura

AngoloDV : Gf Vip 7: Antonino Spinalbese parla della sua prima fidanzata #gfvip7 #gfvip #antoninospinalbese #belenrodriguez… - iOpinionistaWeb : @opinionistapp antonino spinalbese fancam thique beyonce grande fratello vip gfvip - attilio romita gegia elenoire… - Sofiapecuni01 : RT @AngoloDV: Gf Vip 7: Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese in un momento d'intimità (VIDEO) #Gfvip #gfvip7 #antoninospinalbese #gine… - infoitcultura : Antonino Spinalbese e il rapporto con la figlia - Grande Fratello VIP - infoitcultura : Antonino Spinalbese: 'Fuori da qui sono molto arrogante' - Grande Fratello VIP -

Poco fa nella diretta del Grande FratelloSpinalbese stava chiacchierando con altri concorrenti in giardino. Gli altri coinvolti erano Sofia Giaele, Cristina Quaranta e si è unito anche George Ciupilan. A raccontare la sua vita ...Spinalbese e Ginevra sono rimasti in giardino insieme a Luca Salatino e Nikita Pelizon a ... 'Summer' from Bensound.com Gf7, Luca e la domanda che spiazza Edoardo: cosa gli chiede davanti ...In che rapporti è oggi Antonino Spinalbese con Santiago, il primo figlio di Belen Il gieffino ne ha parlato nella casa di Cinecittà!È tempo di scherzi all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. Questa notte infatti Nikita Pelizon, nota al pubblico per aver partecipato sia come tentatrice a Temptation Island nel 2018 sia come ...