GF Vip 7, terza puntata – Soraia incontra Luca e si scontra con Elenoire e Sara. In 6 al televoto per l’immunità (Di lunedì 26 settembre 2022) Signorini - GF Vip 7 Il Grande Fratello Vip continua con la terza puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. GF Vip 7: la diretta minuto per minuto della terza puntata 21.16: Anteprima con le immagini di quanto successo nella casa durante il weekend e le anticipazioni della puntata. 21.21: Signorini, già in studio, saluta le due opinioniste e la Salemi. Poi si collega con i “vipponi”, congratulandosi con loro per le tante dinamiche che creano. Si parla subito delle Elezioni: per Charlie la vittoria di Giorgia Meloni “è un risultato giusto”, mentre Sara evidenzia la storicità di avere un premier donna. ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 26 settembre 2022) Signorini - GF Vip 7 Il Grande Fratello Vip continua con lae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. GF Vip 7: la diretta minuto per minuto della21.16: Anteprima con le immagini di quanto successo nella casa durante il weekend e le anticipazioni della. 21.21: Signorini, già in studio, saluta le due opinioniste e la Salemi. Poi si collega con i “vipponi”, congratulandosi con loro per le tante dinamiche che creano. Si parla subito delle Elezioni: per Charlie la vittoria di Giorgia Meloni “è un risultato giusto”, mentreevidenzia la storicità di avere un premier donna. ...

