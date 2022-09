GF Vip 7 il commento di Elenoire Ferruzzi su Ginevra Lamborghini che ha scatenato il web (Di lunedì 26 settembre 2022) Elenoire era seduta in giardino insieme ad altre concorrenti, stamattina 24 settembre, quando ha commentato l’atteggiamento di Ginevra ed il modo in cui si rapporta con gli uomini della Casa. La showgirl, dopo essersi definita paladina della libertà di essere ciò che si vuole, ha giudicato la Lamborghini definendola una ragazza facile e spalleggiata dalle sue compagne, ha aggiunto che la gieffina non abbia né classe né eleganza. Inutile dire che il popolo del web si è scatenato, contro la Ferruzzi. Tanti si sono meravigliati di queste parole usate proprio da lei. Non è mancato chi ha, ovviamente, difeso Ginevra. Tanti hanno anche posto l’attenzione sul fatto che nel 2022 una donna possa essere considerata facile solo perché estroversa. Che dire, Elenoire da te ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 26 settembre 2022)era seduta in giardino insieme ad altre concorrenti, stamattina 24 settembre, quando ha commentato l’atteggiamento died il modo in cui si rapporta con gli uomini della Casa. La showgirl, dopo essersi definita paladina della libertà di essere ciò che si vuole, ha giudicato ladefinendola una ragazza facile e spalleggiata dalle sue compagne, ha aggiunto che la gieffina non abbia né classe né eleganza. Inutile dire che il popolo del web si è, contro la. Tanti si sono meravigliati di queste parole usate proprio da lei. Non è mancato chi ha, ovviamente, difeso. Tanti hanno anche posto l’attenzione sul fatto che nel 2022 una donna possa essere considerata facile solo perché estroversa. Che dire,da te ...

