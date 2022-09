GF Vip 7 | Giovanni Ciacci si scaglia contro Tina Cipollari | l’accusa di bullismo

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 26 settembre 2022) Parlando di Uomini e Donne con gli altri inquilini della Casa del Grande Fratello Vip 6,si è lasciato andare a un vero attacco a. Secondo lo stylist, infatti, l’opinionista farebbe delchi non gli piace, in primisGemma Galgani. Come replicherà laa queste gravi accuse? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, anticipazioni stasera 26 settembre 2022: un concorrente lascia la Casa? GF Vip 7, anticipazioni stasera 26 settembre 2022: un concorrente lascia la Casa? Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda stasera su Canale 5 si affronteranno già le prime discussioni tra gieffini ...