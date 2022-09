Germania: Scholz positivo al Covid - 19 (Di lunedì 26 settembre 2022) Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è risultato oggi positivo al Covid - 19. Lo ha comunicato il suo portavoce, come riporta Dpa. Scholz ha sintomi lievi, ma è già in isolamento. Gli appuntamenti ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) Il cancelliere tedesco Olafè risultato oggial- 19. Lo ha comunicato il suo portavoce, come riporta Dpa.ha sintomi lievi, ma è già in isolamento. Gli appuntamenti ...

Germania: Scholz positivo al Covid - 19 Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è risultato oggi positivo al Covid - 19. Lo ha comunicato il suo portavoce, come riporta Dpa. Scholz ha sintomi lievi, ma è già in isolamento. Gli appuntamenti pubblici di questa settimana saranno annullati, gli appuntamenti interni e gli incontri con i ministri - presidenti dei Länder ... Elezioni, la destra avanza in Europa: chi governa nei Paesi dell'Ue - GERMANIA: la coalizione "Semaforo" tra SPD, Verdi e i liberali del FDP è guidata dal cancelliere tedesco Olaf Scholz. - GRECIA: dopo la parentesi Syriza, al governo è tornato il centrodestra di ... La Germania riceverà GNL dagli Emirati Arabi Uniti: concluso l'accordo durante la visita di Scholz Il cancelliere Scholz ha visitato l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar. Negli EAU è stato concluso un accordo sul GNL.