Gaynet sul piede di guerra |   Destra non rappresenta maggioranza del Paese

(Di lunedì 26 settembre 2022) La dura nota del presidente di, che spiega come a imporsi, in Italia, sia stato l'astensionismo: "Pronti a una mobilitazione per difendere i diritti di chi è più debole"

ilGiornale.it

sito web si legge che la fondazione considera l'Ungheria, l'Italia, il Brasile, la Turchia e la ... tutte legate alla sinistra: Rinascimento Green, Europa Aperta, Toccaanoi,e Progressive ...Conclude: "È chiaro - conclude - che le idee, per essere credibili, devono camminare sulle ... oltre al matrimonio egualitario, c'è una legge CHIARAriconoscimento dei figli e delle figlie ... "La destra non rappresenta maggioranza del Paese". Gaynet sul piede di guerra La dura nota del presidente di Gaynet, che spiega come a imporsi, in Italia, sia stato l'astensionismo: "Pronti a una mobilitazione per difendere i diritti di chi è più debole" ...Così Rosario Coco, presidente di Gaynet. "Le forze progressiste pagano aspramente divisioni e tentativi di alleanze confuse" ...