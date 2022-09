Gas | segnalato crollo pressione Nord Stream 2

(Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – L’operatore di2 ha annunciato “un forte calo della” sulla linea A del gasdotto. Lo comunica l’agenzia Ria Novosti che parla di una “emergenza immediatamente segnalata alle autorità di Germania, Danimarca, Svezia, Finlandia e Russia, mentre è in corso un’indagine”. Il2 corre dalle coste della Russia attraverso il Mar Baltico fino alla Germania ed è costituito da due tratte con una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi di gas all’anno. La costruzione è durata tre anni e si è conclusa il 10 settembre 2021. Il gasdotto è completamente pronto per il funzionamento e riempito di gas tecnico ma la Germania ha prima sospeso la certificazione e, dopo l’inizio dell’invasione russa in Ucraina, ha completamente bloccato il progetto. L'articolo proviene ...

