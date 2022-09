Futuro Lozano, il messicano potrebbe lasciare Napoli: le ultime (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Futuro di Hirving Lozano potrebbe essere lontano da Napoli, diverse squadre sono interessate al messicano Il Futuro di Hirving Lozano potrebbe essere lontano da Napoli, diverse squadre sono interessate al messicano. Secondo quanto riportato da Marca, sull’esterno azzurro ci sarebbero gli occhi di Bayern Monaco, Lipsia, Manchester United ed Everton. Lozano potrebbe anche lasciare la Serie A per andare a giocare con più continuità. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Ildi Hirvingessere lontano da, diverse squadre sono interessate alIldi Hirvingessere lontano da, diverse squadre sono interessate al. Secondo quanto riportato da Marca, sull’esterno azzurro ci sarebbero gli occhi di Bayern Monaco, Lipsia, Manchester United ed Everton.anchela Serie A per andare a giocare con più continuità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

