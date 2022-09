FreeAlKhawaja | la campagna per scarcerare il difensore dei diritti umani del Bahrein

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 settembre 2022) Abdulhadi al-Khawaja, 61 anni, è uno dei più noti difensori deidella regione del Golfo. Ha fondato e diretto varie organizzazioni per inele ha ricevuto numerosi premi in segno di riconoscimento del suo impegno. Nel 2011 è stato arrestato e condannato all’ergastolo per aver preso parte alle proteste pacifiche della “primaveraita”. Nel primo periodo di carcere è stato posto in isolamento e torturato. Ha fatto un lunghissimo sciopero della fame, come quello che in Egitto sta portando avanti Alaa Abd el-Fattah per protestare contro la sua condanna, che ha indebolito ulteriormente il suo fisico. Attualmente non riceve cure mediche e i suoi familiari temono il peggio. Per questo, l’organizzazione SoMe (Social Media) ha raccolto l’appello di ...