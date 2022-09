Fratoianni e Bonelli Alleanza Verdi - Sinistra | sbagliato non allearsi con M5s | da domani ricostruire l' opposizione

(Di lunedì 26 settembre 2022) - L'obiettivo di battere la destra non è stato raggiunto, quello di superare la soglia del 3% sì. Ofra sforzo per portare avanti questo progetto politico per una...

CarloCalenda : E chi vota ?@pdnetwork? vota Bonelli, Fratoianni, Di Maio e i 5S con cui si alleeranno la mattina dopo (cit Bonacci… - davidefaraone : E noi perdiamo ancora tempo con Conte, Fratoianni e Bonelli. Santa pazienza. #ItaliaSulSerio - davidefaraone : Bonelli, Fratoianni e Fratelli d’Italia, sanno solo dire NO #25settembre #ItaliaSulSerio #TerzoPolo - PivaEdoardo : RT @PivaEdoardo: BONELLI FRATOIANNI STELLE FILANTI DI CARNEVALE - PivaEdoardo : BONELLI FRATOIANNI STELLE FILANTI DI CARNEVALE -

Adnkronos

- L'obiettivo di battere la destra non è stato raggiunto, quello di superare la soglia del 3% sì. Ofra sforzo per portare avanti questo progetto politico per una sinistra ...... Serracchiani: "Vittoria alla destra, serata triste per Paese" Elezioni 2022, Boschi: "Gli sconfitti sono Letta e Salvini" Elezioni 2022,: "Cattiva giornata".: "Serviva alleanza ... Elezioni 2022, Fratoianni: "Cattiva giornata". Bonelli: "Serviva alleanza con M5S" L'obiettivo di battere la destra non è stato raggiunto, quello di superare la soglia del 3% sì. Ofra sforzo per portare avanti questo progetto politico per una sinistra ambientalista ...Per i radicali le prime proiezioni non sciolgono il rebus sul superamento della soglia del 3%. Solo lo spoglio potrà dire se saranno oltre la soglia ...