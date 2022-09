Fratelli d’Italia si “mangia” la Lega (anche) in Veneto: il Carroccio superato persino dal PD (Di lunedì 26 settembre 2022) Per anni è stato il fortino del Carroccio. I risultati elettorali che arrivano dal Veneto hanno certificato il disamore dei cittadini delle varie città per Matteo Salvini. Consensi dimezzati rispetto al voto del 4 marzo del 2018 e sorpasso, con doppiaggio (abbondante) subìto dagli “alleati” di Fratelli d’Italia. Perché quanto emerso nella Regione (ma anche in Lombardia) è la conferma dell’andamento in costante declino della Lega al Nord. Quei voti, ovviamente, sono rimasti patrimonio del centrodestra, con gli elettori che hanno premiato Giorgia Meloni. E c’è di più: perché il Carroccio non è neanche il secondo partito, superato persino dal PD. Risultati Veneto, Fratelli ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Per anni è stato il fortino del. I risultati elettorali che arrivano dalhanno certificato il disamore dei cittadini delle varie città per Matteo Salvini. Consensi dimezzati rispetto al voto del 4 marzo del 2018 e sorpasso, con doppiaggio (abbondante) subìto dagli “alleati” di. Perché quanto emerso nella Regione (main Lombardia) è la conferma dell’andamento in costante declino dellaal Nord. Quei voti, ovviamente, sono rimasti patrimonio del centrodestra, con gli elettori che hanno premiato Giorgia Meloni. E c’è di più: perché ilnon è neil secondo partito,dal PD. Risultati...

