Fratelli d’Italia primo partito, Lega sotto il 10%. Le proiezioni (Di lunedì 26 settembre 2022) Le proiezioni confermano Fratelli d’Italia primo partito. Al Senato il partito di Giorgia Meloni è al 24,6%, il Pd al 19,4%, M5s 16,5%, la Lega all’8,5%, Forza Italia all’8%, Azione-Iv al 7,3%, Alleanza Verdi e Sinistra al 3.5%, +Europa al 2,9%, Italexit al 2%, Unione Popolare all’1,4% Noi Moderati all’1,1%, altre forze al 4,8%. I dati sono quelli relativi alla proiezione di Consorzio Opinio Italia per Rai, sui voti alle liste, secondo un campione del 5%. Secondo la proiezione di Swg, invece, FdI al 26%, Lega all’8,4%, Forza Italia al 7,9%, Noi Moderati all’1%. Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra è al 43,3%, il centrosinistra al 25,4%. Intanto arrivano le prime reazioni dai partiti. “Forza Italia ha dato un contributo determinante alla ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 settembre 2022) Leconfermano. Al Senato ildi Giorgia Meloni è al 24,6%, il Pd al 19,4%, M5s 16,5%, laall’8,5%, Forza Italia all’8%, Azione-Iv al 7,3%, Alleanza Verdi e Sinistra al 3.5%, +Europa al 2,9%, Italexit al 2%, Unione Popolare all’1,4% Noi Moderati all’1,1%, altre forze al 4,8%. I dati sono quelli relativi alla proiezione di Consorzio Opinio Italia per Rai, sui voti alle liste, secondo un campione del 5%. Secondo la proiezione di Swg, invece, FdI al 26%,all’8,4%, Forza Italia al 7,9%, Noi Moderati all’1%. Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra è al 43,3%, il centrosinistra al 25,4%. Intanto arrivano le prime reazioni dai partiti. “Forza Italia ha dato un contributo determinante alla ...

you_trend : ?? DECISION DESK Quorum/YouTrend per @SkyTG24: Fratelli d'Italia è il primo partito - davcarretta : Italian Elections - Istant poll La7 Fratelli d'Italia 25% Lega 11,5% Forza Italia 7% Other: 1,5% (Right: 45%) Par… - ilfoglio_it : ??EXIT POLL: Fratelli d'Italia tra il 22 e il 26 per cento: centrodestra tra il 41 e 45 per cento. Segue il Pd con i… - jonathanentw : RT @enriquevp: Fratelli d'Italia...viva Italia!!! - MinistroIstr : @ChanceGardiner Ci saranno sicuramente.... Fratelli d'Italia 26 Pd 18 M5s 16 Lega 9 Fi 8 TP 6 Ix 3 -