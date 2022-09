Fratelli d’Italia primo partito, Damiano dei Maneskin: “Brutto giorno per l’Italia”. Sabrina Ferilli risponde a un commentatore: “Di merd* no”: ecco a cosa si riferisce (Di lunedì 26 settembre 2022) “Una nuova era“, questa la didascalia che Sabrina Ferilli ha scelto a corredo di uno scatto in treno in cui, sul display, si leggeva: “Il treno viaggia in orario”. Chiaramente una frecciatina ironica che si riferisce al mito dell’efficienza delle infrastrutture italiane durante il regime fascista. Il tutto nella mattinata di oggi 26 settembre, quando è ormai lampante il trionfo di Fratelli d’Italia alle elezioni politiche 2022. La vittoria di Giorgia Meloni ha fatto storcere il naso all’amata attrice romana? È probabile. Certo, invece, il botta e risposta tra la stessa Ferilli ed un utente che, commentando la vicenda riportata dalla pagina Trash Italiano, ha scritto: “Comunista di me**a“. Secca la replica dell’attrice: “De me**a no! Quella è sostanza tua“. Tanti altri, invece, hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) “Una nuova era“, questa la didascalia cheha scelto a corredo di uno scatto in treno in cui, sul display, si leggeva: “Il treno viaggia in orario”. Chiaramente una frecciatina ironica che sial mito dell’efficienza delle infrastrutture italiane durante il regime fascista. Il tutto nella mattinata di oggi 26 settembre, quando è ormai lampante il trionfo dialle elezioni politiche 2022. La vittoria di Giorgia Meloni ha fatto storcere il naso all’amata attrice romana? È probabile. Certo, invece, il botta e risposta tra la stessaed un utente che, commentando la vicenda riportata dalla pagina Trash Italiano, ha scritto: “Comunista di me**a“. Secca la replica dell’attrice: “De me**a no! Quella è sostanza tua“. Tanti altri, invece, hanno ...

pietroraffa : In Veneto la Lega viene doppiata da Fratelli d'Italia e superata anche dal Pd. Per il Carroccio è una catastrofe #ElezioniPolitiche2022 - you_trend : ?? DECISION DESK Quorum/YouTrend per @SkyTG24: Fratelli d'Italia è il primo partito - davcarretta : Italian Elections - Istant poll La7 Fratelli d'Italia 25% Lega 11,5% Forza Italia 7% Other: 1,5% (Right: 45%) Par… - JANNUCCIClaudi1 : Adesso noi cittadini aspettiamo che Fratelli d'Italia risolva il difficile problema del caro bollette; purtroppo ha… - ConsLomb : #elezioni2022 i risultati in #Lombardia sono in linea con il trend nazionale. Fratelli d'Italia è il primo partito… -