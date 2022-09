Fratelli d’Italia, la notte elettorale che incorona Meloni: “Non siamo l’estrema destra, governeremo per il bene del Paese” | VIDEO (Di lunedì 26 settembre 2022) “Ma ti ricordi quando siamo nati, che ci ridevano in faccia?”. Anna e Massimiliano sono due militanti di Fratelli d’Italia della prima ora, da quando cioè Giorgia Meloni, in polemica con il Popolo delle Libertà per non aver indetto le primarie a cui si sarebbe candidata, decise di staccarsi e fondare il suo partito: era il 2012. I due iscritti si abbracciano a lungo commossi nella notte elettorale che sancisce una vittoria in parte già annunciata con quasi il 28 per cento di voti secondo le prime proiezioni. Nel 2018 i punti erano stati 4. Nel 2013, Fratelli d’Italia non aveva superato la soglia di sbarramento. Meloni emozionata commenta il risultato storico in una sala stampa gremita di giornalisti (per la metà stranieri) e di ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 settembre 2022) “Ma ti ricordi quandonati, che ci ridevano in faccia?”. Anna e Massimiliano sono due militanti didella prima ora, da quando cioè Giorgia, in polemica con il Popolo delle Libertà per non aver indetto le primarie a cui si sarebbe candidata, decise di staccarsi e fondare il suo partito: era il 2012. I due iscritti si abbracciano a lungo commossi nellache sancisce una vittoria in parte già annunciata con quasi il 28 per cento di voti secondo le prime proiezioni. Nel 2018 i punti erano stati 4. Nel 2013,non aveva superato la soglia di sbarramento.emozionata commenta il risultato storico in una sala stampa gremita di giornalisti (per la metà stranieri) e di ...

