Fratelli d'Italia il primo partito. Al Senato il centrodestra al 42,4%, centrosinistra al 26%

Fratelli d'Italia è nettamente il primo partito italiano con il 26 per cento di consensi, seguito dal Pd che con il 19,4% (addirittura le prime proiezioni al Senato lo danno al 18,1%) non sfonda il tetto cercato del 20% e dall'exploit del Movimento Cinque stelle che rimane il terzo partito italiano con il 16,5 per cento. Mentre, la seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, registra al Senato il centrodestra al 42,4%, il centrosinistra al 26%, il M5s al 16,7%, Azione-Iv al 7,3%, Italexit all'1,9%. Altre forze al 5,7%.

