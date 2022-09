Fratelli d’Italia, chi sono i nuovi eletti alla Camera e al Senato: i nomi (Di lunedì 26 settembre 2022) ”A nuttata adda passà”, e di fatto la lunga notte è passata. Ora si tratta di levigare i risultati. Ma tutto è molto chiaro: vittoria nettissima del centrodestra a queste elezioni politiche del 2022: il partito di Giorgia Meloni ha letteralmente trainato i suoi verso il grande risultato, e ovviamente Fratelli d’Italia ha eletto diversi Senatori e deputati. Sebbene i risultati definitivi arriveranno solamente nei prossimi giorni, è comunque possibile fare un primo bilancio di chi ha ha vinto nei collegi uninominali alla Camera e al Senato. I seggi assegnati Per come stanno le cose al momento, i seggi assegnati alla coalizione di centrodestra sarebbero 101 alla Camera e 4o al Senato. Tra i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 settembre 2022) ”A nuttata adda passà”, e di fatto la lunga notte è passata. Ora si tratta di levigare i risultati. Ma tutto è molto chiaro: vittoria nettissima del centrodestra a queste elezioni politiche del 2022: il partito di Giorgia Meloni ha letteralmente trainato i suoi verso il grande risultato, e ovviamenteha eletto diversiri e deputati. Sebbene i risultati definitivi arriveranno solamente nei prossimi giorni, è comunque possibile fare un primo bilancio di chi ha ha vinto nei collegi uninalie al. I seggi assegnati Per come stanno le cose al momento, i seggi assegnaticoalizione di centrodestra sarebbero 101e 4o al. Tra i ...

